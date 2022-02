UP Election 2022: 16 जिलों की 59 सीटों पर वोटिंग, अगर आपके पास वोटर आईडी नहीं तो ऐसे डालें वोट

उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के तीसरे चरण का मतदान आज होगा। तीसरे चरण में 16 जिलों की 59 सीटों पर 627 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला होगा। मतदान सुबह सात बजे शुरू हो कर शाम छह बजे तक रहेगा। तीसरे चरण में पश्चिमी यूपी के मैनपुरी, कासगंज, एटा, हाथरस और फिरोजाबाद की 19 विधानसभा सीटें हैं।

उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के तीसरे चरण का मतदान आज होगा। तीसरे चरण में 16 जिलों की 59 सीटों पर 627 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला होगा। मतदान सुबह सात बजे शुरू हो कर शाम छह बजे तक रहेगा। तीसरे चरण में पश्चिमी यूपी के मैनपुरी, कासगंज, एटा, हाथरस और फिरोजाबाद की 19 विधानसभा सीटें हैं। अवध के फर्रुखाबाद, कन्नौज, इटावा, औरैया, कानपुर, कानपुर देहात की 27 विधानसभा सीटें हैं। बुंदेलखंड के जालौन, झांसी, ललितपुर, हमीरपुर, फिरोजाबाद और महोबा की 13 विधानसभा सीटों पर मतदान होगा। लेकिन अगर आपका वोटर कार्ड कहीं गुम हो गया है, या आप पहली बार वोट डालने जा रहे हैं, पर वोटर आईडी कार्ड नहीं है तो भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आप बिना वोटर आईडी कार्ड के भी अपना मत दे सकते हैं। इसका तरीका भी आसान है।

UP Election 2022 Know How to Cast Votes in Absence of Voter ID Card