Vastu Tips: घर में इन 5 जगहों पर रखें चांदी का मोर, खुलेंगे मां लक्ष्मी के द्वार

वास्तु टिप्स (Vastu Tips) मोर सबसे खूबसूरत पक्षियों में से एक माना जाता है। हिंदू धर्म में मोर को धन की देवी लक्ष्मी और विघा की देवी सस्वती से जोड़कर देखा जाता है। वास्तु शास्त्र के अनुसार घर में चांदी का मोर रखना शुभ माना जाता है। घर में चांदी के मोर को नाचने की स्थिति में रखने से धन और बुद्धि दोनों आकर्षित हो सकते हैं। आइए जानते हैं चांदी के मोर के बारे में कुछ खास बातें..

चांदी के मोर से जुड़े कुछ वास्तु टिप्स (Vastu tips related to silver peacock) 1. सुख-समृद्धि बनी रहना (Continued happiness and prosperity) वास्तु शास्त्र के अनुसार चांदी का मोर पूजा घर में रखने से घर में सकारात्मकता बनी रहती है। साथ ही भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी की कृपा भी आप पर रहती है। घर के मंदिर में चांदी का मोर रखने से घर में सुख-समृद्धि का वास होता है और मानसिक शांति भी प्राप्त होती है।

यह भी पढ़ेः बड़ी आंखों के लोग कैसे होते हैं, जानें ये 5 खास बातें 2. बिजनेस में तरक्की होना (Progress in business) आपके बिजनेस में अगर अक्सर अड़चन आती है या फिर हानि उठानी पड़ रही है, तो आपको सकारात्मक ऊर्जा की जरुरत है। ऐसे में चांदी के मोर को अपने ऑफिस डेस्क या फिर स्टडी टेबल पर रखें। आप जहां पर बिजनेस से जुड़ी फाइल्स रखते हैं, वहां पर भी चांदी का मोर रख सकते हैं। आपके बिजनेस में अगर अक्सर अड़चन आती है या फिर हानि उठानी पड़ रही है, तो आपको सकारात्मक ऊर्जा की जरुरत है। ऐसे में चांदी के मोर को अपने ऑफिस डेस्क या फिर स्टडी टेबल पर रखें। आप जहां पर बिजनेस से जुड़ी फाइल्स रखते हैं, वहां पर भी चांदी का मोर रख सकते हैं।

3. धन संकट को दूर करना (overcome financial crisis) वास्तु के अनुसार आपके घर में धन की समस्याएं चल रही है, तो आपको घर में छोटा सा चांदी का मोर जरूर रखना चाहिए। चांदी को मोर को तिजोरी या पैसे वाले स्थान पर रखने से धन लाभ होता है और रूका हुआ धन भी प्राप्त होता है।

4. पति-पत्नी के रिश्ते को मधुर करना (Sweetening the relationship between husband and wife) कई बार ऐसा होता है कि छोटी-सी बात पर पति-पत्नी के बीच लड़ाई-झगड़ा शुरू हो जाता है। वहीं, घर की नकारात्मक ऊर्जा इतनी ज्यादा बढ़ने लग जाती है कि घर की सुख-शांति भंग होने लग जाती है। ऐसे में बहुत जरूरी है कि आप घर की ऊर्जा को सकारात्मक बनाने के लिए घर में चांदी का मोर रखें।