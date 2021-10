अस्सी से रविदास घाट के बीच बनेगा 300 मीटर लंबा पाथवे कनेक्टिविटी, चार करोड़ की लाइट और बैठने की होगी व्यवस्था

300 meter pathway connectivity will be made between Assi-Ravidas Ghat- काशी में घाट और गंगा में पर्यटन को बढ़ावा देने की योजना के मद्देनजर एक नया खांका खींचा जा रहा है। योजना के तहत अस्सी घाट से लेकर रविदास घाट तक गंगा व्यू गैलरी बनाई जाएगी। इसके लिए 300 मीटर लंबा पाथवे कनेक्टिविटी बनाया जाएगा।