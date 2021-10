स्टेनफोर्ड विश्वविद्यालय ने जारी की सूची, दुनिया के दो फीसद विज्ञानियों में बीएचयू के 39 विज्ञानी शामिल

39 scientists of BHU included in two percent of the world's scientists- काशी हिंदू विश्वविद्यालय (BHU) के 39 वैज्ञानिकों को दुनिया के दो फीसदी वैज्ञानिकों की सूची में शामिल किया गया है। कुलपति (प्रभारी) प्रो. वीके शुक्ला ने इस उपलब्धि के लिए विश्वविद्यालय परिवार के सदस्यों को बधाई दी है।