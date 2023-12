भारत जोड़ो यात्रा के बाद कांग्रेस की UP जोड़ो यात्रा, काशी में पदयात्रा कर प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने किया आगाज

भारत जोड़ो यात्रा के बाद कांग्रेस की UP जोड़ो यात्रा, काशी में पदयात्रा कर प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने किया आगाज

वाराणसीPublished: Dec 16, 2023 10:04:07 am Submitted by: SAIYED FAIZ

कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रिय अध्यक्ष राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के बाद लोकसभा चुनाव के पहले उत्तर प्रदेश में कांग्रेस नई यात्रा शुरू करने जा रही है। इस यात्रा की अगुवाई कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय करेंगे। इस यात्रा के शुरू होने के पहले वाराणसी में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने पदयात्रा की और इस यात्रा का सन्देश दिया।

भारत जोड़ो यात्रा के बाद कांग्रेस की UP जोड़ो यात्रा

वाराणसी। भारत जोड़ो यात्रा ने पूरे देश में एक अलग माहौल पैदा किया था। इसकी सफलता के बाद लोकसभा चुनाव के ठीक पहले उत्तर प्रदेश में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने UP जोड़ो यात्रा का आगाज कर दिया है। अजय राय ने इस यात्रा का आगाज वाराणसी में एक बड़ी पदयात्रा के साथ किया जिसमें सैंकड़ों कार्यकर्ता उनके साथ उनके घर से काल भैरव मंदिर, विश्वनाथ मंदिर और फिर गोदौलिया चौराहे से पदयात्रा करते हुए उनके घर तक वापिस पहुंचे। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने बताया कि हम 20 दिसंबर से सहारनपुर से UP जोड़ो यात्रा आरंभ करने जा रहे हैं। इसके पहले काशी में पदयात्रा कर बड़ा गणेश, काल भैरव मंदिर और बाबा विश्वनाथ से आशीर्वाद लिया है। हमारे साथ कांग्रेस के सैंकड़ों कार्यकर्ता भी थे जो हमारे साथ इस UP जोड़ो यात्रा में शामिल होंगे।