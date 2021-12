श्रीकाशी विश्वनाथ धाम के चारों द्वार का नामकरण, नंदी द्वार वीआईपी प्रवेश के लिए आरक्षित

तीन साल से बंद चल रहे सरस्वती फाटक खोला गया। धाम के चौथे प्रवेश द्वार का नाम नंदी द्वार होगा। इसे वीआईपी लोगों के लिए आरक्षित किया गया है। विशेष मौकों पर मंदिर प्रबंधन आवश्यकता अनुसार इस द्वार का प्रयोग करेगा। बाकी दो द्वार प्रवेश द्वार होगा। यहीं से श्रद्धालु मंदिर प्रांगण पहुंचेंगे।

वाराणसी. बाबा विश्वनाथ का भव्य मंदिर बनकर तैयार हो चुका है। 13 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंदिर की आधारशिला रखी थी। अब बाबा के दरबार में नियमित रूप से भक्तों की भीड़ रहती है। नए साल में काशी विश्वनाथ मंदिर एक नए कलेवर में नजर आएगा। बाबा विश्वनाथ धाम के सभी द्वार का नामकरण होगा। धाम के चारों प्रवेश द्वारों को खोलने की कवायद जारी है। तीन साल से बंद चल रहे सरस्वती फाटक खोला गया। धाम के चौथे प्रवेश द्वार का नाम नंदी द्वार होगा। इसे वीआईपी लोगों के लिए आरक्षित किया गया है। विशेष मौकों पर मंदिर प्रबंधन आवश्यकता अनुसार इस द्वार का प्रयोग करेगा। बाकी दो द्वार प्रवेश द्वार होगा। यहीं से श्रद्धालु मंदिर प्रांगण पहुंचेंगे।

All Gates of Shree Kashi Vishwanath Dham Will Have a Name