मंदिर से बाहर निकलते ही अचानक एक बच्चे ने छुए अमित शाह के पैर, गृह मंत्री ने कही ये बात

Amit Shah Varanasi Visit a Child Touched His Feet Outside Temple- प्रधानमंत्री मोदी (PM Narendra Modi) के संसदीय क्षेत्र में शुक्रवार को गृह मंत्री अमित शाह (Amit Shah) पहुंचे। यूपी विधानसभा चुनाव (UP Assembly Elections 2022) संबंधी बैठक करने पहुंचे अमित शाह ने मंथन के बाद बाबा काल भैरव के दरबार में मत्था टेकने पहुंच गए।