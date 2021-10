हिंदी में भी होगा बीटेक, निजी कॉलेज आए आगे सरकारी पीछे आखिर

B.Tech Course will be Available in Hindi Also- बीटेक (B.Tech) का कोर्स अब हिंदी में भी पढ़ाया जाएगा। चार कॉलेज में बीटेक के कोर्स हिंदी में कराए जाएंगे। एनआईटी से इसी सत्र से बीटेक फर्स्ट सेमेस्टर से हिन्दी माध्यम से पढ़ाई का विकल्प शुरू करने के निर्णय के बीच सबसे बड़ी असमंजस किताबों को लेकर है।