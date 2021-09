पांच लाख के लालच में दूसरे की नीट परीक्षा दे रही थी बीएचयू की छात्रा, आरोपी सहित मां भी गिरफ्तार

BHU Student Caught Giving NEET Exam in Place of Other Student Arrested- नीट-यूजी (NEET 2021) परीक्षा में पांच लाख रुपये के लालच में दूसरी छात्रा की जगह एग्जाम देने वाली बीडीएस सकेंड ईयर की टॉपर छात्रा को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोप है कि बीएचयू (BHU) में पढ़ने वाली बीडीएस सेकेंड ईयर की छात्रा जूली किसी अन्य छात्रा की जगह नीट परीक्षा देने आई थी।