हैदराबाद में डॉक्टर युवती से गैंगरेप के बाद हत्या के विरोध में उतरे BHU के स्टूडेंट, तख्तियों पर नारे लिख जताई भावनाएं

वाराणसी. हैदराबाद में डॉक्टर युवती से गैंगरेप और उसके बाद जला कर मार देने की दिल दहलाने वाली घटना ने पूरे देश को एक बार फिर से झकझोर कर रख दिया है। हर तरफ से विरोध हो रहे हैं। सोशल मीडिया पर हैदराबाद कांड ही छाया है। वाराणसी में भी सुबह से ही छात्र-छात्राएं गुस्से में हैं। राजनेता भी बयानबाजी से नहीं चूक रहे हैं। यहां तक कि राजस्थान के गवर्नर कलराज मिश्र जो शनिवार को वाराणसी दौरे पर थे, उन्होंने भी हैदराबाद घटना की निंदा की। लेकिन शाम को बीएचयू के स्टूडेंट्स ने जिस तरह से अपनी भावनाओं का इजहार किया वह दिल दहला देने वाला रहा।

उधर सुबह अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्रों ने मैदागिन चौराहे पर विरोध प्रदर्शऩ के साथ तेलंगाना सरकार का प्रतीकात्मक पुतला जलाया। साथ ही हैदराबाद पुलिस पर अपना गुस्सा उतारते हुए रेप कांड के दोषियों को फांसी देने की मांग की।

शाम ढलते ही बीएचयू के छात्र और छात्राएं हाथों में तख्ती लिए निकले और सिंह द्वार पर पहुंच कर विरोध जताया। सभी छात्र-छात्राओं के हाथों में तख्तियां थीं। वो स्लोगन के माध्यम से इस घटना की कड़ी भर्त्सना कर रहे । किसी के हाथ की तख्ती में अनसेफ इंडिया लिखा था तो कुछ लड़कियों ने 'Am I the Next' जैसे स्लोगन लिए थे। ये उन छात्राओं के भय को दर्शाने के लिए काफी था। छात्राओं के चेहरे पर खौफ साफ नजर आ रहा था। वहीं छात्र भी कम न थे, उन्होंने फूलन देवी जिंदाबाद के नारे वाली तख्तियां ले रखी थीं।

ये विरोध मूक जरूर था पर इन छात्र-छात्राओं के विचार दिल दहला देने वाले थे। इन तख्तियों पर लिखे नारे ये बताने के लिए काफी थे कि ये कितने डरे हुए हैं।