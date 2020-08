वाराणसी एयरपोर्ट पर सुरक्षा में बड़ी चूक, कारतूस लेकर मेन टर्मिनल तक पहुंच गया क्रिकेटर

उत्तर प्रदेश के वाराणसी स्थित लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर सुरक्षा में बड़ी चूक (Big Security Lapse on Varanasi Airport) सामने आयी है। यहां एक किशोर क्रिकेटर कारतूस लेकर (Teenager Come With Gun cartridg) एयरपोर्ट के मुख्य टर्मिनल (Airport Main Terminal) भवन में इंट्री कर गया। हालांकि वह सिक्योरिटी होल्ड एरिया में नहीं पहुंच सका और वहां जाने से पहले ही जां के दौरान कारतूस बरामद कर लिया गया। उसे सुरक्षा कर्मियों ने तत्काल हिरासत में ले लिया।