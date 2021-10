गोबर से बनेगा बायो सीएनजी गैस प्लांट, जैविक खेती को बढ़ावा, यूपी में इस तरह का पहला प्लांट

Bio CNG gas plant to be made from cow dung in Varanasi- उत्तर प्रदेश के वाराणसी में गोबर से बायो सीएनजी गैस बनाई जाएगी। शाहजहांपुर गांव में 90 टन गोबर की क्षमता का बायो गैस प्लांट लगाया जाएगा।