वाराणसी में सीएम योगी ने किया प्रबुद्ध सम्मेलन का आगाज, कहा-देश में लंबे समय तक संकीर्ण एजेंडे में चलीं सरकारें लेकिन विजन नहीं तय

BJP Prabuddh Sammelan In UP CM Yogi in Varanasi- मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (CM Yogi Adityanath) ने वाराणसी कैंट विधानसभा क्षेत्र में सम्मेलन की शुरुआत की। सम्मेलन मंच से संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि देश में 1947 से सरकारें चली आ रही हैं। लेकिन उनका विकास का विजन तय नहीं हो पाता था। इसे काशी ने महसूस किया होगा। काशी एक नया उदाहरण जन्म से अंतिम यात्रा तक बनी है।