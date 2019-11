Feroz Khan appointment in BHU: अब कांग्रेस दिग्गज शशि थरूर ने कही बड़ी बात....

वाराणसी. Feroz Khan appointment in BHU मसले पर गुरुवार को एक के बाद एक राजनीतिक कमेट आने शुरू हो गए हैं। इस क्रम में बसपा सुप्रीमों मायावती और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने जहां ट्वीट किया, वहीं कांग्रेस के दिग्गज और बुद्धिजीवी माने जाने वाले शशि थरूर ने अपनी फेसबुक वॉल पर एक पोस्ट शेयर की है। उन्होंने अपनी पोस्ट में कविता भी लिखी है। साथ ही बीएचयू बवाल पर कमेंट भी किया है।

बता दें कि इससे पहले बुधवार को फिल्मी हस्ती परेश रावल ने ट्वीट कर फिरोज खान की नियुक्त का विरोध करने वाले छात्रों की मुखालफत की थी। कहा था कि इस तरह से न मोहम्मद रफी को भजन गाना चाहिए था न नौशाद को लिखना चाहिए था।

ये भी पढें- Feroz Khan appointment case in BHU: कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी फिरोज खान की नियुक्ति पर कही ये बात...

शशि थरूर ने अपनी फेसबुक वॉल पर जो पोस्ट किया है उसमें लिखा है, "Is this what our country has come to? Any true Sanskritist would be proud of people of any religion mastering this ancient language."

उन्होंने एक कविता भी शेयर की है जो इस प्रकार है...

किस धर्म की जुबान क्या होगी

चलो अब ये भी छांट लेते हैं

मंदिर-मस्जिद में बंट गई है धरती

अब जुबानें भी बांट लेते हैं

ये भी पढें- Feroz Khan appointment case in BHU: अब बसपा सुप्रीमों भी आईं फिरोज के समर्थन में