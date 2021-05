Corona Updates in UP: कोरोना से मौतों को देखते हुए वाराणसी में बनेगा लकड़ी आधारित नया शवदाह गृह

Corona Updates in UP: कोरोना से हो रही मौतों के चलते अंतिम संस्कार में परेशानी को देखते हुए वाराणसी में लकड़ी आधारित नया शवदाह गृह (New crematorium in varanasi) बनाया जाएगा। दो संस्थाओं ने इसे बनाने के लिये प्रस्ताव दिया है। नया शवदाह गृह (crematorium) मणिकर्णिका घाट (manikarnika ghat) पर बनाया जा सकता है।