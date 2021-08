बीएचयू में शुरू होगा देश का पहला हिंदू अध्ययन कोर्स, छात्रों को रामायण-महाभारत के साथ स्वामी विवेकानंद के सिद्धांतो की मिलेगी शिक्षा

Country's First Hindu Course Will be Started in BHU- बनारस हिंदू विश्वविद्यालय (BHU) में देश का पहला हिंदू अध्ययन कोर्स शुरू किया जाएगा। छात्रों के लिए हिंदू धर्म के अध्ययन की शिक्षा की शुरुआत होने जा रही है। इस शिक्षा में छात्रों को हिंदुत्व की पुरातन विद्या, परंपरा, कौशल और धर्म- विज्ञान के विषयों से रूबरू कराया जाएगा।