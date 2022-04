सबसे प्राचीन है काशी में देवी शैलपुत्री का मंदिर, नवरात्रि के पहले दिन देती हैं साक्षात दर्शन, सुबह से दर्शन के लिए उमड़ी भक्तों की भीड़

वासंतिक नवरात्रि के पहले दिन धर्मनगरी काशी में पूजा पाठ का सिलसिला जारी है। नवरात्रि की प्रथम आराध्य देवी, देवी शैलपुत्री के मंदिर और काशी के सभी शिवालयों में सुबह से ही श्रद्धालुओं का हुजूम उमड़ा पड़ा है। गंगा घाटों पर भी भोर से भक्तों की भीड़ लगी है। घाटों पर पूजा अर्चना के बाद सनातनधर्मी नवसंत्वसर का स्वागत कर रहे हैं।

आज नवरात्रि का पहला दिन है और प्रथम दिन पर मां शैलपुत्री की पूजा की जाती है। इस दिन लोग विधि विधान से मां शैलपुत्री के मंदिर में पूजा करते हैं। हिंदू पंचांग का का नववर्ष विक्रम संवत आज से शुरू हो गया है। इसके साथ ही नौ दिवसीय वासंतिक नवरात्रि पर्व की शुरुआत भी आज से हो रही है। वासंतिक नवरात्रि के पहले दिन धर्मनगरी काशी में पूजा पाठ का सिलसिला जारी है। नवरात्रि की प्रथम आराध्य देवी, देवी शैलपुत्री के मंदिर और काशी के सभी शिवालयों में सुबह से ही श्रद्धालुओं का हुजूम उमड़ा पड़ा है। गंगा घाटों पर भी भोर से भक्तों की भीड़ लगी है। घाटों पर पूजा अर्चना के बाद सनातनधर्मी नवसंत्वसर का स्वागत कर रहे हैं।

Crowd on First Day of Navratri in mata Shailputri Mandir