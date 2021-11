कार्तिक पूर्णिमा पर गंगा घाटों पर भक्तों ने लगाई आस्था की डुबकी, महिलाओं ने इस तरह की पूजा

Devotees take dip of faith at Ganga Ghats and Pray for Prosperity- काशी में कार्तिक पूर्णिमा (Kartik Purnima) के दिन देव दीपावली (Dev Deepawali) के उत्सव पर लोग खूबसूरत रंगोली और लाखों दीये जलाकर इस त्योहार को हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। इस बार वाराणसी के घाट 15 लाख दीयों की रोशनी से जगमग होंगे।