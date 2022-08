यूपी के अफसरों की बेशर्मी: 37 साल से कूड़े का ढेर पड़ी थी देश के पहले राष्ट्रपति बाबू राजेंद्र प्रसाद की मूर्ति

देश के पहले राष्ट्रपति और भारत रत्न डॉ. राजेंद्र प्रसाद के स्मारक स्थल पर वर्षों से कूढ़े का अंबार लगा हुआ था। बेशर्म अफसरों की लापरवाही से प्रतिमा कूढ़े का स्थान बन चुकी थी। आसपास इतनी गंदगी की एक मिनट खड़ा होने भी मुश्किल था। प्रशासन की तरफ से भी भारत रत्न के बेहाल स्मारक की साफ सफाई को लेकर कोई ध्यान नहीं दिया गया।

37 साल पहले देश के प्रथम राष्ट्रपति की प्रतिमा का अनावरण किया गया था। जिसके बाद से अब तक जितनी भी सरकारें आईं सबने इसकी अनदेखी की। अधिकारियों की बेशर्मी का आलम यह रहा कि आज वह कूढ़े के ढेर में तबदील हो चुकी थी। लोग वहां अपने कपड़े सुखाने जाते थे। लेकिन आज कुछ उत्साही युवाओं ने कुछ ऐसा कर दिखाया है कि आजादी के अमृत महोत्सव के दौरान प्रतिमा का जो अनावरण हुआ था उसको मूलरूप का प्रयास देने की कोशिश की गई। प्रतिमा को साफ करके, गंगाजल से स्नान कराकर उसका माल्यार्पण किया गया।

Dirt and Dust Removed from Memorial of Bharat Ratna Rajendra Prasad in Varanasi