बरकरार रहेगी कपसेठी हाउस की बादशाहत! डॉन बृजेश सिंह की रसोइयां का निर्विरोध ब्लॉक प्रमुख बनना तय

Don Brijesh Singh cook ready to become block chief from Sewapuri- जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव में जीत के बाद भारतीय जनता पार्टी का पलड़ा भारी है। ब्लॉक प्रमुख पद के चुनाव को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र के ब्लॉक प्रमुख पद के चुनाव में कपसेठी हाउस की बादशाहत जारी रहेगी। ऐसा इसलिए क्योंकि वाराणसी से एमएलसी बृजेश सिंह के घर की रसोइयां रीना का निर्विरोध ब्लाक प्रमुख बनना तय हो गया है।