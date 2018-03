वाराणसी. पांच महीने के इंतजार के बाद काशी हिंदू विश्वविद्यालय को बुधवार की शाम तक मिल जाएगा नया कुलपति। डॉ राकेश भटनागर को जवाहर लाल यूनिवर्सिटी से अवकाश स्वीकृत हो चुका है। बीएचयू से प्राप्त सूचना के मुताबिक वह शाम तक बनारस पहुंच जाएंगे। काशी के कोतवाल कालभैरव और काशीपुराधिपति बाबा विश्वनाथ तथा विश्वविद्यालय परिसर स्तिथ भोले नाथ ? का दर्शन-पूजन करने के बाद वह 27वें कुलपति के रूप में कार्यभार ग्रहण करेंगे। डॉ भटनागर एक वैज्ञानिक हैं। बावजूद इसके एक कुशल न्यायप्रिय प्रशासक के रूप में भी उनकी पहचान है। इसे उन्होंने साबित भी किया है। ऐसे में विश्वविद्यालय को उऩसे काफी अपेक्षाएं भी हैं, साथ ही यह ताज चुनौतियों भरा है। चाहे वह परिसर में शैक्षणिक माहौल बनाने का हो, कानून व्यवस्था का हो, छात्रावासों में रहने वाले विद्यार्थियों को बुनियादी सुविधाएं मुहैया कराना हो, छात्र-छात्राओं को पड़ने के लिए लाइब्रेरी की सुविधा बहाल करनी हो। और तो और सबसे ऊपर विश्वविद्यालय की राजनीतिक गुटबाजी वह भी जातीय आधारित राजनीत से निबटना डॉ भटनागर के लिए सबसे बड़ी चुनौती होगी। विश्वविद्यालय के शिक्षकों की मानें तो अगर इस जातीय राजनीति से पार पा लिया तो कोई भी कुलपति सफल हो सकता है। प्रोफेसरों का कहना है कि डॉ भटनागर को प्रो. आरपी रस्तोगी, डॉ लाल जी सिंह सरीखे कुलपतियों की तरह उन्हें भी अपने वैज्ञनिक सोच के साथ विश्वविद्यालय की जटिलताओं को सुलझाना होगा। देखना यह भी होगा कि वह एक वैज्ञानिक के रूप में क्या दे पाते हैं महामना की इस बगिया को।

शिक्षा:

पीएच-डी. (बायोकैमिस्ट्री), राष्ट्रीय चीनी संस्थान, कानपुर

एम.एससी (रसायन विज्ञान), कानपुर विश्वविद्यालय, कानपुर।

करियर:

1997- प्रोफेसर, जैव प्रौद्योगिकी स्कूल, जेएनयू, नई दिल्ली

1990-1993 समन्वयक, जैव सूचना विज्ञान केंद्र, जेएनयू, नई दिल्ली

1989-1997 एसोसिएट प्रोफेसर, जैव प्रौद्योगिकी हेतु विशेष केंद्र, जेएनयू, नई दिल्ली

1987-1989 वरिष्ठ एनआरसी एसोसिएट, यूएसएएमआरआईआईडी, फ्रेडरिक, यूएसए

1986-1987 अभ्यागत एसोसिएट, एनएचएलबीआई, एनआईएच, बेथेस्डा, यूएसए।

1985-1986 अभ्यागत एसोसिएट प्रोफेसर ऊतक प्र्योगशाला , सीएचयू, कैन, फ्रांस

1 979-1982 वैज्ञानिक, जैव रसायन और आण्विक जीवविज्ञान संस्थान, फ्रीबर्ग विश्वविद्यालय, जर्मनी

रुचि क्षेत्र :

• संक्रामक रोग आणविक जीवविज्ञान

• पुनः संयोजक टीका विकास

• प्रोकार्योट्स में क्रमादेशित कोशिका क्षय

अनुसंधान सारांश :

प्रोफेसर राकेश भटनागर पिछले 20 वर्षों से एंथ्रेक्स के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं। आपको एंथ्रेक्स (गिल्टी रोग) के लिए आनुवंशिक तत्वों से टीके के विकास के लिए श्रेय प्राप्त है । पुनः संयोजक एंथ्रेक्स वैक्सीन की तकनीक/प्रौद्योगिकी को पैनेसिया बायोटेक लिमिटेड को स्थानांतरित कर दिया गया है और यह वैक्सीन मानव नैदानिक परीक्षणों के प्रथम और द्वितीय चरण से सफलतापूर्वक गुजर चुका है I इसके अलावा, उनके शोध समूह ने पौधों में रक्षात्मक एंटीजेन जीन की अभिव्यक्ति की शुरूआत की, जो एंथ्रेक्स के खिलाफ खाद्य टीका विकसित करने के लिए पहला मील का पत्थर साबित हुआ। रेबीज के लिए डीएनए वैक्सीन का विकास आपकी प्रयोगशाला में हो चुका है और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के लिए तैयार है। एंथ्रेक्स के खिलाफ डीएनए वैक्सीन को विकसित करने के लिए आगे शोध कार्य जारी है। प्रयोगशाला का प्रयोग प्रोकार्योट्स में क्रमादेशित कोशिका क्षय के अध्ययन में भी हो रहा है । उनके शोध समूह ने हाल ही में अन्य महत्वपूर्ण संक्रामक रोग प्रणालियों जैसे माइकोबैक्टीरियम, ब्रुसेला के रोकथाम के लिए शोध शुरू किया है।

अनुभव:

प्रशासनिक अनुभव:

2013 - 2015: संकाय प्रमुख , स्कूल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी

2012 - 2013: कुलपति, कुमाऊं विश्वविद्यालय

2011 - 2012: निदेशक, अकादमिक स्टाफ कॉलेज, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय

200 9 -2011: निदेशक, उन्नत इंस्ट्रुमेंटेशन रिसर्च फैसिलिटी, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, नई दिल्ली

सम्मानित अंतरराष्ट्रीय पत्रिकाओं के समीक्षक:

वैक्सीन, आणविक इम्यूनोलॉजी, एप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी, संक्रमण और इम्यूनिटी, FASEB जर्नल, PlosOne

अंतर्राष्ट्रीय सहयोग / परामर्श:

प्रोफेसर विटर मार्टिन डॉस सैंटोस, सिस्टम्स एंड सिंथेटिक बायोलॉजी, वोगुनिंगन यूनिवर्सिटी, नीदरलैंड्स

राम समुद्रला, एसोसिएट प्रोफेसर, कम्प्यूटेशनल बायोलॉजी रिसर्च ग्रुप, वाशिंगटन विश्वविद्यालय, सिएटल।

प्रोफेसर वेणुगोपाल नायर, प्रमुख, एवियन संक्रामक रोग, पशु स्वास्थ्य संस्थान, जैव प्रौद्योगिकी और जीव विज्ञान अनुसंधान परिषद यूनाइटेड किंगडम

सम्मान और पुरस्कार:

• फ़ेलो(सदस्य), भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी, भारत

• प्रोफेसर राकेश भटनागर ने एंथ्रेक्स पर सराहनीय शोध पत्र प्रकाशित करने वाले शीर्ष 10 (सातवें) प्रख्यात शोधकर्ताओं में स्थान प्राप्त किया । (ओपन सोर्स ग्लोबल एंथ्रैक्स रिसर्च लिटरेचर 2006)

• फ़ेलो(सदस्य), राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी

• फ़ेलो(सदस्य), भारतीय विज्ञान अकादमी

• वर्ष 2001 के लिए इम्यूनोलॉजी (पुनः संयोजक एंथ्रेक्स वैक्सीन का विकास) के क्षेत्र में उनके उत्कृष्ट अनुसंधान कार्य के लिए भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (आईसीएमआर) पुरस्कार।

• जैव प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में स्वास्थ्य देखभाल के द्वारा जैव प्रौद्योगिकी के उपलब्धियों के संवर्धन के लिए ऑल इंडिया बायोटेक एसोसिएशन अवार्ड 2001-2002।

• हफ़्किने इंस्टीट्यूट, बॉम्बे, डॉ. गौरपुर ओरेशन लेक्चर, 2002।

• नवंबर 2001 में विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री, भारत सरकार के साथ एंथ्रेक्स के लिए आनुवंशिक

तत्त्वों से तैयार वैक्सीन के विकास की घोषणा करने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करने के लिए आमंत्रित किया गया

• दिसंबर 2001 में अमेरिकन सोसाइटी फॉर सेल बायोलॉजी, वाशिंगटन DC के वार्षिक बैठक में एंथ्रेक्स के लिए आनुवंशिक तत्त्वों से तैयार वैक्सीन के विकास की घोषणा करने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करने के लिए आमंत्रित किया गया

• रोग विज्ञान संस्थान रजत जयंती व्याख्यान, 1992

• सीनियर एन आर सी (यूएसए) रिसर्च अवार्ड, 1987-198 9।

• सोसाइटी ऑफ बायोलोजिकल केमिस्ट्स मीटिंग सर्वश्रेष्ठ शोध पत्र प्रस्तुत किया, 1984

उत्कृष्ट प्रकाशन / पुस्तकें :

