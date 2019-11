Firoz Khan appointment case in BHU: फिल्मी हस्तियां भी उतरीं फिरोज खान के समर्थन में

वाराणसी. Firoz Khan appointment case in BHU: अब फिल्मी हस्तियों और भाजपा नेताओं ने भी बीएचयू के संस्कृत विभाग में हुई फिरोज खान की नियुक्ति पर अपने विचार साझा करने शुरू कर दिए हैं। इसी कड़ी में अभिनेता परेश रावल ने बुधवार को एक ट्वीट किया है। उन्होंने अपने ट्वीट में कहा कि जिस तर्क पर बीएचयू के छात्र फिरोज खान का विरोध कर रहे हैं, उसके तहत तो देश के महान पार्श्व गायक मोहम्मद रफी को भी भजन नहीं गाना चाहिए था।

फिल्म अभिनेता और भाजपा सांसद ने अपनी ट्वीट के माध्यम से बीएचयू में फिरोज खान को लेकर चल रही गतिविधि पर हैरानी जताई है। कहा है कि 'इस तरह की बेतुकी बातें बंद होनी चाहिए क्योंकि भाषा का धर्म से कोई लेना-देना नहीं है।'

बता दें कि गत 5 नवंबर को बीएचयू के संस्कृत विद्या धर्म विज्ञान (एसवीडीवी) में फिरोज खान सहायक प्रोफेसर पद पर नियुक्ति हुई। उसके अगले दिन से ही छात्रों का एक तबका इस नियुक्त का विरोध कर रहा हैं।

By same logic great singer late Shri mohammad rafi ji should not have sung any BHAJANS and Naushad Saab should not have composed it !!!!

फिल्म अभिनेता ने अपने ट्वीट में कहा, 'सहायक प्रोफेसर फिरोज खान के खिलाफ हो रहे विरोध-प्रदर्शन को देखकर मैं हैरान हूं। भाषा का धर्म से क्या मतलब। विडंबना है कि फिरोज ने अपनी पीएचडी संस्कृत में की है। भगवान के लिए इस तरह की बेतुकी बातें बंद करिए!' अपने एक और ट्वीट में अभिनेता ने कहा, 'खान की नियुक्ति के खिलाफ जो तर्क दिया जा रहा है, अगर उस तर्क को मान लियाजाए तो मोहम्मद रफी को कोई भजन नहीं गाना चाहिए था और नौशाद साब को भजन नहीं लिखनी चाहिए थी।'

Stunned by the protest against professor Feroz Khan !what language has to do with Religion!?!?!? Irony is professor Feroz has done his masters and PhD in Sanskrit !!! For Heavens sake stop this god damn idiocy !