वाराणसी में बनेगा अंतरराष्ट्रीय सुविधाओं वाला इंटर मॉडल स्टेशन, एक ही छत के नीचे जल, नभ और फाइव स्टार होटल की सुविधाएं

First Inter Model Station in Kashi with international facilities- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) के संसदीय क्षेत्र आने वाले दिनों में अंतरराष्ट्रीय सुविधा से लैस होने वाला देश का पहला इंटर मॉडल स्टेशन (IMSK) बन जाएगा। एक लंबे अंतराल के बाद राजघाट क्षेत्र में प्रस्तावित इंटर मॉडल स्टेशन प्रोजेक्ट का काम काशी में शुरू हो गया है। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने काशी की सबसे बड़ी परियोजना को मूर्त रूप देने के लिए मसौदा तैयार कर लिया है।