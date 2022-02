Mahashivratri: शिवनगरी में इस बार खास है भक्तों के लिए व्यवस्था, पहली बार गंगा स्नान कर बाबा विश्वनाथ के दर्शन कर सकेंगे श्रद्धालु

इस बार भक्तों को बिलकुल अलग ही अनुभूति होगी। पहली बार ऐसा होगा कि भक्त गंगा स्नान के बाद सीधे गेटवे ऑफ कॉरिडोर से बाबा विश्वनाथ के दरबार जा सकेंगे। मंदिर प्रशासन ने इसकी तैयारी पूरी कर ली है। इसके अलावा एक ऐप भी लॉन्च किया गया है, जिस पर दर्शनार्थी पहले से ही टिकट बुकिंग कर मंदिर प्रशासन को अपने आने वाले मार्गों की जानकारी दे सकेंगे।

Updated: February 28, 2022 11:56:43 am

एक मार्च को महाशिवरात्रि है। ऐसे मौके पर बाबा भोलेनाथ की नगरी कही जाने वाली वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर अपने भक्तों के आगमन को लेकर पूरी तरह मुस्तैद है। हर साल बाबा विश्वनाथ के दर्शन के लिए लाखों श्रद्धालु आते हैं। लेकिन इस बार भक्तों को बिलकुल अलग ही अनुभूति होगी। पहली बार ऐसा होगा कि भक्त गंगा स्नान के बाद सीधे गेटवे ऑफ कॉरिडोर से बाबा विश्वनाथ के दरबार जा सकेंगे। मंदिर प्रशासन ने इसकी तैयारी पूरी कर ली है। इसके अलावा एक ऐप भी लॉन्च किया गया है, जिस पर दर्शनार्थी पहले से ही टिकट बुकिंग कर मंदिर प्रशासन को अपने आने वाले मार्गों की जानकारी दे सकेंगे। वाराणसी कमिश्नर दीपक अग्रवाल ने बताया कि अब तक इस ऐप पर दर्शन के लिए हजारों भक्तों ने स्लॉट की बुकिंग कर ली है। इन सबके अलावा भक्तों की सहूलियत के लिए मेडिकल टीम की तैनाती भी की गई है। प्रशासन का अनुमान है कि इस बार पांच लाख से अधिक भक्त महाशिवरात्रि पर काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन पूजन करेंगे।

First Time after Ganga Water abth Devotees will Worship Mahashivratri