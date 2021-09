विश्वनाथ कॉरिडोर के नाम पर बड़ी जालसाजी, दुकान आवंटन के नाम पर 70 लाख की वसूली

Forgery in name of Vishwanath Corridor recovery of 70 lakhs In This- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) के ड्रीम प्रोजेक्ट काशी विश्वनाथ कॉरिडोर (Kashi Vishwanath Corridor) के नाम पर बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है। यहां फर्जी विज्ञापन के आधार पर दुकान आवंटन के नाम पर 70 लाख की वसूली की गई है।