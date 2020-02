गांधी के संदेश जन-जन तक पहुंचाने को निकली संदेश यात्रा, इस दिन पहुंचेगी बनारस

वाराणसी. देश के वर्तमान हालात के मद्देनजर गांधीवादी समाजसेवियों ने गांधी के संदेश को जन-जन तक पहुंचाने की योजना के तहत शुरू की है गांधी संदेश यात्रा। यह यात्रा गोरखपुर के चौरीचौरा से शुरू हुई और महात्मा गांधी के समाधि स्थल राजघाट तक जाएगी।

सामाजिक कार्यकर्ता धनंजय त्रिपाठी ने बताया कि संदेश यात्रा का मकसद लोगों में बापू के अहिंसावादी विचारों को पहुंचाना है। लोगों में देश के प्रति प्यार करने की भावना जगाना है। आमजन के बीच आपसी भाई चारा बनाना है। संविधान की रक्षा करना है साथ ही लोकतंत्र की नींव मजबूत करना है। उन्होंने बताया कि यात्रा के प्रथम चरण में प्रथम चरण चौरीचौरा से बनारस तक (कुशीनगर से कैथी) कुल 285 किलोमीटर की दूरी तय की जाएगी। यात्रा दो फरवरी को चौरीचौरा से निकली जो नेकवार, गगहा, बड़हलगंज, दोहरीघाट जीयनपुर होते गुरुवार को आजमगढ़ पहुंची है।

यात्रा मार्ग : चौरीचौरा गोरखपुर से बापू समाधि स्थल राजघाट नई दिल्ली तक

2 फरवरी 2020 : चौरी चौरा से नेकवार (Chauri Chaura to Nekwar)- (15 KM).

3 फरवरी 2020 नेकवार से गगहा (nekwar to Gagaha)- (27 KM).

4 फरवरी 2020 गगहा से बड़हलगंज(Gagaha to Barhalganj)- (18 KM).

5 फरवरी 2020 .बड़हलगंज-(दोहरीघाट) से जीयनपुर (Barhalganj to Jiyanpur)- (24 KM).

6 फरवरी 2020 .जीयनपुर से आज़मगढ़ (Jiyanpur to Azamgarh)- (20 KM).

7 फरवरी 2020 : आज़मगढ़ से गोहना मोहम्दाबाद(Azamgarh to Gohna Mohamdabad)-

8 फरवरी 2020 : One day halte at Azamgarh (Book reading ,introspection )

9 फरवरी 2020 : गोहाना मोहम्दाबाद से मऊ(Gohna Mohamadabad to Mau)- (21 KM).

10 फरवरी 2020 . मऊ से बिरनो (Mau to Birno)- (28 KM).

11 फरवरी 2020 . बिरनो से ग़ाज़ीपुर (Birno to Ghazipur)- (20 KM).

12 फरवरी 2020 . ग़ाज़ीपुर से नंदगंज (Ghazipur to Nandganj)- (20 KM).

13 फरवरी 2020 . नंदगंज से सैदपुर (Nandganj to Saidpur)- (24 KM).

14 फरवरी 2020 .सैदपुर से कैथी(Saidpur to Kaithi)- (11 KM).

15 और 16 फरवरी 2020 : यात्रा पड़ाव : कार्यकर्ताओ के साथ वाराणसी में कार्यशाला।