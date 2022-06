अब गंगा से गोमती नदी तक सैर कराएगा क्रूज़, बनारस के लिए यूपी सरकार का बड़ा ऐलान

Varanasi News: अब बनारस के गंगा घाटों से गोमती तक क्रूज से घूमने का मौका मिलेगा। योगी सरकार ने बनारस में क्रूज व्यवस्था शुरू कर दी है।

योगी सरकार धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए काशी के गंगा में चलने वाले क्रूज़ का दायरा बढ़ाने जा रही है । काशी में आने वाले मेहमानों को विवेकानन्द क्रूज़ कराएगा मार्कंडेय माहादेव धाम के दर्शन। काशी विश्वनाथ धाम के विस्तार और वाराणसी के विकास के बाद बनारस में पर्यटकों की आमद में तेजी से इजाफ़ा हो रहा है। योगी सरकार पर्यटन को विस्तार देने के लिए क्रूज़ का दायरा बढ़ा रही है। अब ये क्रूज़ गंगा से गोमती नदी तक पर्यटकों को लेकर जाएगी और मार्कण्डेय महादेव के दर्शन कराएगी। पहले से ही क्रूज़ अध्यात्म,धर्म और इतिहास को समेटे हुए काशी के 84 घाटों का नज़ारा पर्यटकों को दिखा रही है।

काशी के घाटों का नज़ारा देखने के लिए देशी ही नहीं विदेशी सैलानी भी लाखो की संख्या में रोज़ काशी आते है। अब ये मेहमान क्रूज़ से सुबहे-ए-बनारस और गंगा आरती देखने के साथ मार्कंडेय महादेव के भी दर्शन कर सकेंगे। इसके लिए क्रूज़ के संचालन का दायरा बढ़ाया जाएगा। विवेकांनद क्रूज़ पर सवार होकर पर्यटक अध्यात्म,धर्म और इतिहास को संजोए हुए काशी के घाटों का नज़ारा देखकर ख़ूब रोमांचित होते है।

Ganga and gomti Ghat of Banaras by cruise ship Yogi Govt Started