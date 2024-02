पूर्वांचल को रोजगार का तोहफा, कल पीएम मोदी करेंगे डेयरी प्लांट का उद्धाटन

Submitted by:

PM Modi Gift: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 23 फरवरी को अमूल बनास डेयरी प्लांट का उद्धाटन करेंगे। वाराणसी के दो दिवसीय दौरे में 23 फरवरी को प्रधानमंत्री अमूल के सबसे बड़े प्लांट बनास डेयरी का उद्घाटन करेंगे। परियोजना से करीब एक लाख लोगों को अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलेगा।

Gift of employment to Purvanchal PM Modi will inaugurate dairy plant tomorrow