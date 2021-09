Gold and Silver Rates: सोने और चांदी की कीमतों में गिरावट, इतने सस्ते हुए दोनों धातु

Gold and Silver Rate in Varanasi- सोने और चांदी की कीमतों में गिरावट देखी गई है। शुक्रवार के मुकाबले शनिवार को वाराणसी में सोने के दाम में 100 रुपये प्रति 10 ग्राम की कीमत से कमी आई है।

वाराणसी. Gold and Silver Rate in Varanasi. सोने और चांदी की कीमतों में गिरावट (Gold and Silver Rate) देखी गई है। शुक्रवार के मुकाबले शनिवार को वाराणसी में सोने के दाम में 100 रुपये प्रति 10 ग्राम की कीमत से कमी आई है। चांदी के दाम में नौ रुपये किलो की गिरावट हुई। सोने का रेट 48400 और चांदी का दाम 64700 रुपये किलो हो गया। पिछले सप्ताह से सोने और चांदी के दाम में उतार चढ़ाव का सिलसिला बना हुआ है। दोनों धातुओं की कीमतों में गिरावट देखी गई है.

सोने और चांदी के दाम में उतार-चढ़ाव का बना रहा सिलसिला

सप्ताह के शुरू से ही सोने और चांदी की कीमतों में उतार-चढ़ाव का सिलसिला बना रहा। शनिवार को दोनों धातुओं की कीमतों में गिरावट हुई। वाराणसी में रविवार को 24 कैरट सोने की कीमत 4,787 रुपये प्रति एक ग्राम है, जो कि शनिवार को 4,797 रुपये प्रति ग्राम थी। जबकि रविवार को 22 कैरट सोने की कीमत 4,559 रुपये प्रति एक ग्राम है। शनिवार को इसकी कीमत 4,569 रुपये प्रति ग्राम थी।

