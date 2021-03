Gold Price Today : 28 मार्च 2021 को वाराणसी में सोने की दर, 24 कैरेट और 22 कैरेट सोने की कीमत

Gold Rate In Varanasi: वाराणसी में रविवार 28 मार्च, 2021 को 24 कैरेट सोने की कीमत 48,060 रुपये per 10 gram है जो कि कल शनिवार 27 मार्च के मुकाबले 10 रुपये ज्यादा है। शनिवार को वाराणसी में 24 कैरेट सोने की कीमत 48,050 रुपये per 10 gram थी। वहीं आज 22 कैरेट सोने की कीमत 44,060 रुपये per 10 gram है, जो कि 27 मार्च को 44,050 रुपये per 10 gram थी।

Gold Rate In Varanasi पर अगर नजर डालें तो बाजार में हर दिन Gold Rates में उतार चढ़ाव देखने को मिलता है। वाराणसी में 19 मार्च को 24 कैरेट की शुद्धता वाले सोने की कीमत 48,270 रुपये per 10 gram और 22 कैरेट सोने की कीमत 44,250 रुपये per 10 gram थी। सोने में निवेश को फायदे का सौदा माना जाता है। होली पर्व भी आने वाला है। ऐसे में सोने का भाव गिरने की वजह से ग्राहकों का आम खरीदारी के साथ-साथ सोने की खरीदारी व इसमें निवेश के प्रति रूझान बढ़ा है। इसके अलावा मौजूदा वक्त में सोने में निवेश के भी कई विक्लप हैं। पेपर बॉन्ड, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड, गोल्ड ईटीएफ आदि में निवेश किया जा सकता है।

ये भी पढ़ें: Gold Price Today : 25 मार्च 2021 को लखनऊ में सोने की दर, 24 कैरेट और 22 कैरेट सोने की कीमत

Today (28 March, 2021) 24 Carat Gold Price in Varanasi (INR)

Gram 24 Carat Gold Today 1 Gram 4,806 8 Gram 38,448 10 Gram 48,060 100 Gram 4,80,600

Today (28 March, 2021) 22 Carat Gold Price in Varanasi (INR)

Gram 22 Carat Gold Today 1 Gram 4,406 8 Gram 35.248 10 Gram 44,060 100 Gram 4,40,600

Last 10 Days 22 and 24 Carat Gold Rate in Varanasi (INR)