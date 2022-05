श्रृंगार गौरी विवाद: ज्ञानवापी मस्जिद और बाबा विश्वनाथ से जुड़ी हर जानकारी, जो आप जानना चाहते हैं

Gyanvapi Masjid and Baba Vishwanath: बाबा विश्वनाथ धाम और ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में शुक्रवार को काफी गहमागहमी रही। सर्वे से पहले ही मस्जिद में नमाजियों की तादाद बढऩे से भर गई।

वाराणसी में श्रृंगार गौरी और कई विग्रह का सर्वे करने की वजह से बाबा विश्वनाथ धाम और ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में शुक्रवार को काफी गहमागहमी रही। सर्वे से पहले ही ज्ञानवापी मस्जिद नमाजियों की तादाद बढऩे से भर गई। मस्जिद के मुफ्ती को घोषणा करनी पड़ी कि मस्जिद भर गई है और कतारों में खड़े नमाजी दूसरी मस्जिदों में जाएं। हिंदू पक्ष के लोग भी परिसर में एकत्र हो गये और दोनों पक्षों के बीच जमकर नारेबाजी हुई।

