14-15 फरवरी को बारिश मचाएगी कहर, गिरेंगे ओले, जानें IMD ने की ताजा चेतावणी

वाराणसीPublished: Feb 14, 2024 05:34:35 pm Submitted by: Aniket Gupta

UP Weather: मौसम विभाग ने ताजा अपडेट जारी करते हुए बताया कि आज देर शाम से बारिश का कहर(Rain in up) एक बार फिर देखने को मिल सकता है। जो अगले 30 घंटे तक जारी रहेगा। इसको लेकर मौसम विभाग (IMD Lucknow) ने अलर्ट जारी किया है।

UP Weather: यूपी में एक बार फिर बारिश का दौर शुरू हो गया है। बीते दो दिनों से प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में तेज बारिश (heavy rain in up) देखने को मिल रही है। वहीँ, आज को लेकर मौसम विभाग (IMD Lucknow) ने ताजा अपडेट जारी करते हुए बताया कि आज राज्य के अलग अलग जिलों में तेज बारिश (Rain in UP) और मेघगर्जन देखने को मिल सकता है। इसको लेकर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी (IMD Alert) किया है।