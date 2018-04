वाराणसी. कश्मीर का कठुआ हो या उत्तर प्रदेश का उन्नाव, असोम का बारपेटा हो या बिहार का सासाराम या देश का कोई कोना, कहीं तो नहीं सुरक्षित हैं बेटियां, महिलाएं, किशरियां। अब तो आलम यह कि आठ साल की बच्ची भी इन हैवानियत के लंबरदारों से नहीं बच रही है। ऊपर से तुर्रा ये कि बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ का नारा देने वाले इंसानियत के इन दुश्मनों को बचाने में लगे हैं। उन्हें सरकारी संरक्षण दिया जा रहा है। सूबे के मुखिया चुप्पी साधे हैं तो छोटी-छोटी बातों पर ट्वीट करने वाले देश के वो प्रधानमंत्री जो खुद सेल्फी विद डॉटर का नारा देते हैं वह भी मौन हैं। क्या

हमने 2012 के दिल्ली निर्भया कांड से कुछ भी नहीं सीखा। तमाम कानून क्या इसलिए बनाए गए हैं कि वो केवल कानूनी किताबों में दब कर रह जाएं। ये कुछ सवाल आज आम नागरिक पूछ रहा है। वो मां पूछ रही है जिसने बड़ी मुश्किलों से एक बच्ची को जना है। बड़े सपने देखे हैं उस बच्ची के लिए। इन्हीं कुछ सवालों के साथ काशी की सड़कों पर शुक्रवार की शाम निकला प्रतिरोध, शर्मिंदा मार्च।

देश की सांस्कृितिक राजधानी में निकला यह शर्मिंदा मार्च लोगों को 2012 की याद दिला गया जब पूरा देश दिल्ली के निर्भया कांड पर शर्मिंदा था। शर्मिंदा मार्च में शामिल स्त्री-पुरुष, बच्चियां सभी ने काले लिबास पहने थे। हाथों में तख्तियां ले रखी थीं जिन दिल को झकझोर देने वाले स्लोगन लिखे थे। मसलन, ' कठुआ-उन्नाव, सासाराम-दिल्ली से हमने क्या सीखा', 'बेटी हूं, भरोसा टूट रहा', 'ASIFA की चीख कठुआ से काशी तक', 'Her Body Was Not A tOY' आदि-आदि। इन तख्तियों के लिए खामोशी से एक-एक कदम बढ़ाती बच्चियां, महिलाएं, किशोरियां, छात्राएं राहगीरों को यह सोचने को विवश कर रही थीं कि क्या वास्तव में हम सुरक्षित नहीं। माताओं के दिलों में कसक उठ रही थी, कैसे बचाएंगे अपने जिगर के टुकड़े को इन हैवानों से। मार्च में शामिल लोग बोल तो कुछ नहीं रहे थे पर उनके चेहरे और उनकी आंखें सब कुछ बयां कर रही थीं। उनके गुस्से को, उनकी पीड़ा को, उनका रोम-रोम रो रहा था।



लोगों की जुबान पर एक सवाल था कि इन छह वर्षों में जितने भी कानून बने क्या वो केवल दिखावे के लिए हैं। या कानूनी किताबों का हिस्सा बन कर रह गया है। ये सरकारें इन इंसानियत के दुश्मनों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करने की जगह उन्हें सरक्षण क्यों दे रही हैं। क्या है इनका मकसद, कहां गई इंसानियत। आलम यह कि एक तरफ आठ साल की बच्ची के साथ रेप होता है और कुछ लोग देश के कोने-कोने से लोगों को बुला कर इकट्ठा करते हैं, जुलूस निकाला जाता है। हाथों में तिरंगा लिए, धार्मिक नारे लगाते हुए चलते हैं। आखिर ये क्या है। क्या दिखाना चाहते हैं ये लोग।

इस मार्च में शामिल बच्चियों, किशोरियों, माताओं और पुरुषों के चेहरे पर गुस्सा भी था तो दिल रो भी रहा था। महिलाओं का सवाल कि हमें तो भय सता रहाा है कि किस भरोसे से मां बनें। कैसे सुरक्षित रखेंंगे बच्चे-बच्चियों को। क्या बच्चियों को खुली हवा में सांस लेने का हक नहीं। उन्हें खेलने का हक नहीं, उन्हें घर से बाहर निकलने की आजादी नहीं। हम किस युग में आ गए हैं। क्या यही सभ्य समाज है। क्या इसीलिए हम जनप्रतिनिधि चुनते हैं, सरकार बनाते हैं। आठ साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म, कहते हुए भी घिन्न आती है। ऐसी हैवानियत। ऊपर से सरकार ऐसे जघन्य कृत्य करने वालों को ही बचा रही है। सरकारी संरक्षण दे रही है। तमाम कानूनों के प्रभावी रहते औरतें, लड़कियां, बच्चियां सुरक्षा और सम्मान की जिम्मेदारी के प्रति सत्ता और प्रशासन की भूमिका में कोई बदलाव नहीं आ रहा। चाहे जम्मू का कठुआ हो या यूपी का उन्नाव। असोम का बारापेटा हो या बिहार का सासाराम, बलात्कार और हत्या की घटनाओं ने मानवता को ही शर्मशार कर दिया है। इससे भी अधिक शर्मनाक कि इन घटनाओं पर हो रही राजनीति और आरोप-प्रत्यारोप के साथ सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश हो रही है।

लहुराबीर स्थित आजाद पार्क से निकला यह शर्मिंदा मार्च मैदागिन स्थित टाउनहॉल पहुंचा तो वहां सभा भी हुई जिसमें वक्ताओं ने राज्य व केंद्र सरकार को जम कर कोसा। महात्मा गांधी और कस्तूरबा की प्रतिमा के समक्ष शांति पाठ किया गया। इन घटनाओं में मृत बच्चियों और महिलाओं की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना हुई। दुष्कर्मियों और उनके प्रति सहानुभूति जताने वालों की सद्बुद्धि के लिए प्रार्थना की गई। इस शर्मिंदा मार्च का आयोजन तो साझा संस्कृति मंच ने किया था लेकिन इसमें सामाजिक कार्यकर्ताओं के अलावा बुद्धिजीवी, छात्र-छात्राएं और रंगकर्मी तथा आम नागरिक भी शामिल हुए। रास्ता चलते लोग भी खुद इसमें शामिल होते देखे गए।