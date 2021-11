काशी में बड़ा हादसा, ड्राइवर को आई झपकी, डिवाइडर से टकराकर पलटी पिकअप, चार की मौत

Horrific Accident in Varanasi Daffy Bypass Four Dead and Many Injured- छोटी दीपावली (Choti Deepawali) के दिन बुधवार को वाराणसी में बड़ा हादसा हो गया। एनएच दो पर सत्कार होटल के पास में मजदूरों से भरी पिकअप पलट गई। हादसे में चार महिलाओं की मौत हो गई जबकि 19 घायल हो गए। सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया।