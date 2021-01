12 हजार रुपये प्रतिमाह मिलेंगे इस याेजना से, जानिये क्या है Sant Ravidas Shiksha Sahayata Yojana

पत्रिका न्यूज नेटवर्क

वाराणसी. उत्तर प्रदेश सरकार सूबे में शिक्षा को लेकर कई सारी योजनाएं चला रही है। इनमें कई योजनाएं ऐसी हैं जिनमें पढ़ाई के लिये हजारों रुपये महीने की रकम भी दी जाती है ताकि प्रदेश के आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों की पढ़ाई न रुके और वो उच्च शिक्षा प्राप्त कर अपना जीवन स्तर सुधार सकें। हम आपको उस योजना की जानकारी देंगे जिसमें पढ़ाई के लिये 12 हजार रुपये महीना (How to Get 12000 Per Month Scholarship) तक पाया जा सकता है। इसके लिये नियम व शर्तें भी बेहद आसान हैं।

उत्तर प्रदेश सरकार ने संत रविदास शिक्षा सहायता योजना (Sant Ravidas Shiksha Sahayata Yojana 2021) शुरू की है। इस योजना में आर्थिक रूप से कमजोर पृष्ठभूमि के छात्र प्राइमरी से लेकर हायर एजुकेशन तक छात्रवृत्ति (Higher Education Scholarship) पा सकते हैं। इसके लिये कुछ जरूरी पात्रता और शर्तें हैं। जो भी इस पात्रता श्रेणि में आएगा वह इस योजना का लाभ उठा सकता है।

क्या है संत रविदास शिक्षा सहायता योजना

यूपी सरकार ने श्रमिकों के बच्चों की शिक्षा को लेकर बेहद गंभीर है। कमजोर आर्थिक स्थिति के चलते श्रमिकों के बच्चे अक्सर शिक्षा से दूर रह जाते हैं या फिर टैलेंट होते हुए वह उच्च शिषा हासिल नहीं कर पाते। इसके लिये सरकार ने संत रविदास शिक्षा सहायता योजना शुरू की है। इस योजना के तहत उन श्रमिकों के बच्चों को छात्रवृत्ति दी जाएगी। इसमें पहली कक्षा से लेकर मेडिकल (Medical Scholarship) और इंजीनियरिंग (Engineering Scholarship) व शोघ (Research Scholarship) छात्रों को 12,000 रुपये तक छात्रवृत्ति दी जाती है। कक्षा के हिसाब से धनराशि अलग-अलग होती है।



किसे कितनी मिलेगी छात्रवृत्ति

पाठ्यक्रमों के नाम सहायता राशि

कक्षा 1 से 5 तक 100 रुपये प्रतिमाह

कक्षा 6 से 8 तक 150 रुपये प्रतिमाह

कक्षा 9 से 10 तक 200 रुपये प्रतिमाह

कक्षा 11 और 12 250 रुपये प्रतिमाह

आईटीआई और इसके समकक्ष प्रशिक्षण से संबंधित पाठ्यक्रम के लिए 500 रुपये प्रतिमाह

पॉलिटेक्निक एवं समकक्ष पाठ्यक्रमों के लिए 800 रुपये प्रतिमाह

इंजीनियरिंग एवं समक्ष पाठ्यक्रमों के लिए 3000 रुपये प्रतिमाह

मेडिकल पाठ्यक्रमों के लिए 5000 रुपये प्रतिमाह

इंजीनियरिंग में पीजी कोर्स के लिये 8000 रुपये प्रतिमाह

किसी भी विषय में शोध के लिये 12000 रुपये प्रतिमाह



कौन कर सकता है आवेदन

माता या पिता बोर्ड में पंजीकृत निर्माण कर्मकार हो

उत्तर प्रदेश राज्य का मूल निवासी

उम्र हर साल की 01 जुलाई को 25 साल या उससे कम हो

सरकार द्वारा विधिमान्य बोर्ड से मान्यता प्राप्त स्कूलों में पढ़ते हों

परिवार के सिर्फ दो बच्चों को ही मिलेगी छात्रवृत्ति

छात्रवृत्ति केवल उन्हीं को मिलेगी जिनकी अटेंडेंस 6 प्रतिशत होगी



कैसे करें आवेदन



ये दस्तावेज हैं जरूरी

आधार कार्ड की फोटो कॉपी

पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ

आय प्रमाण पत्र

स्कूल का प्रमाण पत्र

बैंक अकाउंट का विवरण



यहां से लें जानकारी

योजना के बारे में तहसीलदार कार्यालय, लेबर ऑफिस और खंड विकास अधिकारी के दफ्तर से भी जानकारी ली जा सकती है। इसके अलावा विभाग की वेबसाइट http://upbocw.in/ पर पूरी जानकारी उपलब्ध है। Helpline Number 18001805412 पर काॅल करके भी जानकारी ले सकते हैं।