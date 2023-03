SDM बन पहले लिए 4 लाख दहेज, बारात के दिन की कार की डिमांड, मामला दर्ज

14 दिसंबर को गुरुबाग स्थित एक लॉन से शादी थी। दूल्हे ने फोन पर कार की मांग की तो लड़की के घर वालों के होश उड़ गए।

In Varanasi the bridegroom cheated of Rs 4 lakh by posing as SDM.