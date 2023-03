IPL-2023: दिल्ली कैपिटल्स और राजस्थान रॉयल्स टीम से जुड़े बनारस के 2 गेंदबाज, जानिए किसको मानते हैं आइडियल

शुभम और कृष्णकांत इंटर पास हैं। क्रिकेट के जूनून ने उन्हें इस मुकाम पर पहुंचाया है जहां सभी उनकी सराहना कर रहे हैं।

Two bowlers from Varanasi will give net practice to batsmen in IPL 2023