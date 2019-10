वाराणसी के खेल प्रेमियों के लिए अच्छी खबर, यह युवा संवारेगा क्रिकेटरों की फिटनेस

डॉ अजय कृष्ण चतुर्वेदी

वाराणसी. खेलप्रेमियों के लिए अच्छी खबर है। अब वाराणसी का यह युवा संवारेगा टीम यूपी के क्रिकेटरों की फिटनेस। इस युवा खिलाड़ी को यूपी क्रिकेट एसोसिएशन ने अनुबंधित किया है, प्रदेश की युवा टीम को एक दिवसीय व टेस्ट मैचों के लिए। एसोसिएशन के सचिव युधवीर सिंह ने उन्हें अपने साथ जोड़ने का पत्र ऐन धनतेरस (25 अक्टूबर) को ही जारी किया है।

बनारस का यह युवा खिलाड़ी रेलवे से जूनियर नेशनल खेल चुका है। फिलहाल ये डीजल रेल इंजन कारखाना (डीएलडब्ल्यू) में सीनियर क्लर्क हैं। नाम है जितेंद्र सिंह। वह फिलहाल विभिन्न क्लबों और जिम में युवाओं को फिटनेस का मंत्र दे रहे हैं। इनके लिए भी यह बड़ा मौका है।

वैसे जितेंद्र Certified fitness trainer from AMERICAN COUNCIL ON EXERCISE, Certified Strength and conditioning coach from और AUSTRALIAN STRENGTH AND CONDITIONING ASSOCIATION का फिटनेस कोर्स कर चुके हैं। अब जितेंद्र को यूपी अंडर-23 पुरुष टीम को सत्र 2019-20 के लिए अनुबंधित किया गया है।

पत्रिका से बातचीत में जितेंद्र ने बताया कि जयपुर में प्रस्तावित एक से 19 नवंबर के बीच होने वाले वन डे लीग और दिसंबर से फरवरी के बीच प्रस्तावित टेस्ट मैच के लिए उन्हें ट्रेनर के रूप में चुना गया है। इसके लिए वह 29 अक्टूबर को जयपुर के रवाना होंगे। बताया कि वास्तव में यह चुनौतीपूर्ण व जिम्मेदारी से भरा दायित्व है। युवा क्रिकेटरों को वन डे और टेस्टमैच के लिए फिट रखना, इसके लिए तरह-तरह के फिटनेस प्रोग्राम तैयार करना, उन्हें क्रियान्वत करना बडी जिम्मेदारी होगी। लेकिन यह मजा भी आएगा। वजह ये कि इतने बड़े स्तर पर खिलाड़ियों को फिटनेस ट्रेनिंग देने का मौका पहली बार मिला है।