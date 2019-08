Patrtika Impact- मोदी को गजनी से भी बुरा बताने वाले पत्रकार तासीर ने सफाई में भी बोला झूठ

वाराणसी. पाकिस्तान मूल के लेखक व पत्रकार आतिश तासीर ने काशी विश्वनाथ मंदिर(वाराणसी)के महंत के हवाले से प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की तुलना गजनी से कर दी थी। तासीर ने अपने ट्वीट में महंत के हवाले से कहा था कि औरंगजेब को भूल जाइये, गजनी के बाद सबसे ज्यादा मंदिर किसी ने तुड़वाये हैं तो वह मोदी हैं। हालांकि तासीर ने अपने ट्वीट में महंत का नाम नहीं बताया था, तासीर के इस ट्वीट पर जब पत्रिका ने मंदिर के महंत डॉ कुलपति तिवारी से बात की तो उन्होंने तासीर के दावे को सिरे से खारिज कर दिया। इसके बाद तासीर ने पत्रिका की खबर को ट्वीट करते हुए अपनी सफाई में हिमांशु तिवारी उर्फ गोलू को मंदिर का महंत बताया है। तासीर ने ट्वीट किया मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि मैंने काशी विश्वनाथ मंदिर के महंत हिमांशु त्रिपाठी उर्फ गोलू से हवाले से अपनी बात कही थी। वह राम शंकर त्रिपाठी के पोते हैं। और वे गवाह बनने के लिए खुश हैं।

To be clear, I didn’t say “the” mahant but rather “a” mahant of the KV Temple. His name is Himanshu (Gollu) Tripathi; he’s the grandson of Ram Shankar Tripathi, and he’s happy to bear witness. https://t.co/WWfWJRMzCw