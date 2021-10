800 करोड़ की लागत से बन रहा काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, परिसर में बनेंगे 24 भवन, गंगा तट से जुड़ेगा मंदिर

Kashi Vishwanath Corridor built at a cost of 800 crores Almost Ready- वाारणसी की भव्यता में चार चांद लगाने वाले काशी विश्वनाथ कॉरिडोर (Kashi Vishwanath Corridor) का काम लगभग पूरा हो चुका है। यूपी विधानसभा चुनाव से पहले कॉरिडोर पूरी तरह से बनकर तैयार हो जाएगा। कॉरिडोर को 80 प्रतिशत तक तैयार कर लिया गया है। शेष कार्य 30 नवंबर तक पूरा कर लिया जाएगा।