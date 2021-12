मंदिर चौक पर महादेव को प्रिय पौधे रुद्राक्ष, पारिजात, वट और अशोक लगाए जा रहे हैं। मुख्य मंदिर के प्रांगण से मंदिर चौक तक और मंदिर चौक को पार कर गंगा के गलियारे तक पौधे लगाए जाएंगे। स्कंद पुराण में 'काशी खंड' ऐसा खंड है जिसमें काशी के माहात्म्य का वर्णन किया गया है।

Kashi Vishwanath Dham Decorations With Different Plants and Marbles