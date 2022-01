राजपथ पर दिखेगी श्रीकाशी विश्वनाथ धाम की झांकी, वाराणसी के घाटों की भी झलक

नए रुप और नए कलेवर में तैयार हुए श्रीकाशी विश्वनाथ धाम की झांकी 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस की परेड में दिखाई जाएगी। बाबा के धाम की झांकी और बनारस के घाट पर संस्कृति की झलक को प्रमुख रूप से शामिल किया जाएगा। काशी की संस्कृति के साथ ही बाबा के धाम का आकर्षण हर किसी को आकर्षित करेगा।

नए रुप और नए कलेवर में तैयार हुए श्रीकाशी विश्वनाथ धाम की झांकी 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस की परेड में दिखाई जाएगी। बाबा के धाम की झांकी और बनारस के घाट पर संस्कृति की झलक को प्रमुख रूप से शामिल किया जाएगा। काशी की संस्कृति के साथ ही बाबा के धाम का आकर्षण हर किसी को आकर्षित करेगा। यह दूसरा अवसर होगा जब वाराणसी से जुड़ी झांकी गणतंत्र दिवस की परेड में दिखाई जाएगी। इसके पहले महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ की झांकी को गणतंत्र दिवस की परेड में शामिल किया जा चुका है। सोमवार को रिहर्सल के दौरान गंगा स्नान करते हुए साधु और पूजन करते हुए बटुकों का दल झांकी का हिस्सा रहा। झांकी में बाबा विश्वनाथ के दरबार के साथ ही धर्म नगरी काशी की परंपरा, कला और संस्कृति की झलक भी दिखेगी।

Kashi Vishwanath Dham Tableau will be Shown in Republic Day Parade