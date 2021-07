काशी विश्वनाथ धाम में बनेगी सबसे ऊंची इमारत सुरक्षा वॉच टावर

Kashi Vishwanath Dham watch tower will be tallest in campus- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) का ड्रीम प्रोजेक्ट काशी विश्वनाथ धाम (Kashi Vishwanath Dham) की भव्यता देश भर में अद्भुत होगी। ज्ञानवापी मस्जिद पक्ष की ओर से मिली 1000 वर्ग फीट जमीन के बाद सुरक्षा व्यवस्था के बीच विश्वनाथ धाम का काम तेज से आगे बढ़ रहा है।