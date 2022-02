ऑनलाइन मंगवाए महाशिवरात्रि पर काशी विश्वनाथ का प्रसाद, 251 रुपये में प्रसाद के साथ ही मिलेंगी ये चीजें

वाराणसी डाक विभाग ने पहल शुरू की है। पोस्टमास्टर जनरल कृष्ण यादव ने बताया कि मात्र 251 में घर बैठे काशी विश्वनाथ मंदिर का प्रसाद मिल जाएगा। ये शुरुआत डाक विभाग और काशी विश्वनाथ मंदिर ट्रस्ट के बीच हुए एग्रीमेंट के तहत हुआ है।

इस महाशिवरात्रि भक्त घर बैठे काशी विश्वनाथ मंदिर का प्रसाद मंगवा सकेंगे। वाराणसी डाक विभाग ने यह पहल शुरू की है। पोस्टमास्टर जनरल कृष्ण यादव ने बताया कि मात्र 251 में घर बैठे काशी विश्वनाथ मंदिर का प्रसाद मिल जाएगा। ये शुरुआत डाक विभाग और काशी विश्वनाथ मंदिर ट्रस्ट के बीच हुए एग्रीमेंट के तहत हुआ है। प्रसाद के लिए श्रद्धालुओं को 251 रुपये खर्च करने होंगे। डाक विभाग ने इस बात की भी व्यवस्था की है कि मोबाइल नंबर पर स्पीड पोस्ट का विवरण एसएमएस के माध्यम से मिलेगा। इसके लिए भक्तों को ई-मनी ऑर्डर में अपना पूरा पता, पिन कोड और मोबाइल नंबर लिखना अनिवार्य होगा।

