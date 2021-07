सपा के खेला होई पर बीजेपी का पलटवार, '2022 में खेला ना होई, अपराधियों का खेला खत्म होई'

Poster War in between BJP and Samajwadi Party in Varanasi - पीएम मोदी (PM Narendra Modi) के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में पोस्टर वॉर शुरू हो गया है। समाजवादी पार्टी के '2022 में खेला होई' के नारे के बाद अब बीजेपी ने शहर भर में 'उत्तर प्रदेश 2022 में खेला ना होई', के होर्डिंग और पोस्टर लगवा दिए हैं।