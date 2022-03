काशी में तैयार हो रही सुर साम्राज्ञी लता मंगेशकर की मूर्ति, मूर्तिकार आशा भोंसले को भेंट करेंगे

स्वर कोकिला स्व. लता मंगेशकर की मूर्ति काशी में तैयार हो रही है। वाराणसी के जद्दूमंडी निवासी मूर्तिकार बद्री प्रसाद प्रजापति स्व. लता मंगेशकर की मूर्ति बनाने में जुटे हैं। इस मूर्ति को लगा मंगेशकर की बहन आशा भोंसले को भेंट की जाएगी। स्वर्ण कोकिला की यह मूर्ति एक फीट की है और इस समय मूर्ति को पकाने का काम हो रहा है।

स्वर कोकिला स्व. लता मंगेशकर की मूर्ति काशी में तैयार हो रही है। वाराणसी के जद्दूमंडी निवासी मूर्तिकार बद्री प्रसाद प्रजापति स्व. लता मंगेशकर की मूर्ति बनाने में जुटे हैं। इस मूर्ति को लगा मंगेशकर की बहन आशा भोंसले को भेंट की जाएगी। स्वर्ण कोकिला की यह मूर्ति एक फीट की है और इस समय मूर्ति को पकाने का काम हो रहा है। इसके बाद मूर्ति को रंगा जाएगा। माटी की यह मूर्ति लता मंगेशकर के उम्र के हिसाब से बनाई गई है। उनके वस्त्रों में साड़ी को शामिल किया गया है जिसे तिरंगा रंग में रंगा जाएगा। लता मंगेशकर की मूर्ति को बनाने वाले मूर्तिकार बद्री प्रसाद प्रजापति ने बताया कि लता दीदी का काशी से बहुत गहरा नाता रहा है। यहां के कलाकारों और संगीतज्ञों के बीच वह हमेशा अजर अमर रहेंगी।

Lata Mangeshkar Statue made Sculptor will Gift it to Asha Bhosle