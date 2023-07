Manipur Violence : काशी की बेटी ने कैनवास पर उतारा महिला का दर्द, कहा- पर्यावरण और महिला का अनादर सृष्टि को कर देगा खत्म

वाराणसी Published: Jul 23, 2023

Manipur Violence : काशी की बेटी प्रियंका इस आर्ट का नाम 'I am not for sale' दिया है। इसे पेन्सिल और वाटर कलर से शेड कर बनाया गया है। प्रियंका का कहना है कि क्या बेटियों का होना समाज में कलंक है जो उनेक साथ यह काम किया जा रहा है।

