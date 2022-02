रविदास जयंती पर मेगा समारोह की तैयारी, काशी में दो राज्यों की होगी सियासी साधना, प्रियंका, अखिलेश समेत कई नेता टेकेंग मत्था

मंदिर प्रशासन ने राजनीतिक दलों के नेताओं को आमंत्रण पत्र भेजा है। प्रधानमंत्री मोदी, सीएम योगी, चरणजीत सिंह चन्नी, अरविंद केजरीवाल, प्रियंका गांधी, हरसिमरत कौर, सहित कई राजनीतिक दलों के प्रमुख नेताओं को निमंत्रण भेजा गया है।

धर्म और आस्था की नगरी वाराणसी में संत रविदास का ऐसा मंदिर है, जिसे काशी के गोल्डन टेंपल के नाम से जाना जाता है। वाराणसी के सीर गोवर्धनपुर में संत शिरोमणि रविदास की जन्मस्थली है। 16 फरवरी को संत रविदास जयंती है। वैसे तो संत रविदास जयंती का ऐसा कोई अवसर नहीं, जब मंदिर में दर्शन करने और छांकने कोई राजनेता न आया हो। इसी को आगे बढ़ाते हुए संत रविदास जयंती के पावन पर्व पर दो राज्यों के सियासत की साधना की तैयारी है। मंदिर प्रशासन ने राजनीतिक दलों के नेताओं को आमंत्रण पत्र भेजा है। प्रधानमंत्री मोदी, सीएम योगी, चरणजीत सिंह चन्नी, अरविंद केजरीवाल, प्रियंका गांधी, हरसिमरत कौर, सहित कई राजनीतिक दलों के प्रमुख नेताओं को निमंत्रण भेजा गया है।

Mega Prepration for Ravidas Jayanti in Kashi Many Leaders Invited