वाराणसी में जल्द मिलेगी 'मॉलीक्यूलर टेस्ट' की सुविधा, कैंसर मरीजों के सैंपल नहीं भेजने होंगे मुंबई

Molecular Test facility will be available in Varanasi Soon- काशी में महामाना पंडित मदनमोहन मालवीय कैंसर केंद्र (Mahamana Pandit Madanmohan Malviya Cancer Center) व होमी भाभा कैंसर अस्पताल में जल्द ही मॉलीक्यूलर टेस्ट की सुविधा मिलेगी। यह सुविधा शुरू होने के बाद मरीजों के सैंपल को मुंबई नहीं भेजना पड़ेगा। इससे जहां समय की बचत होगी वहीं मरीजों का इलाज भी जल्द शुरू हो सकेगा।