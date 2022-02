पनीर के फूल से सर्वाइकल कैंसर का इलाज, बीएचयू में औषधीय पौधे की नई किस्म का ईजाद, नैनो बायोटेक्नोलॉजी का उपयोग

काशी हिंदू विश्वविद्यालय में इस पौधे की मेडिसिनल क्वालिटी को 50 प्रतिशत तक बढ़ाने में सफलता मिली है। बीएचयू में पौधे के उत्पादन को भी बढ़ाया गया है। ऋष्यगंधा का पौधा नौने-बायो टेक्नोलॉजी पर आधारित हाई क्वालिटी का है। सर्वाइकल कैंसर रोग में यह एलोपैथी दवा से भी बेहतर काम करता है।

कैल्शियम के स्रोत से भरपूर पनीर अब न सिर्फ हड्डियों को मजबूत करने के काम आएगा बल्कि इसका फूल भी कई जटिल रोगों का इलाज करेगा। सर्वाइकल कैंसर, बीपी, शुगर और इम्युनिटी को बेहतर रखने में इसका उपयोग किया जा सकता है। इसका नाम ऋष्यगंधा पौधा है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय में इस पौधे की मेडिसिनल क्वालिटी को 50 प्रतिशत तक बढ़ाने में सफलता मिली है। बीएचयू में पौधे के उत्पादन को भी बढ़ाया गया है। ऋष्यगंधा का पौधा नौने-बायो टेक्नोलॉजी पर आधारित हाई क्वालिटी का है। सर्वाइकल कैंसर रोग में यह एलोपैथी दवा से भी बेहतर काम करता है। बॉटनी विभाग की प्रो. शशि पांडेय और उनकी टीम के रिसर्च में दावा किया गया है कि इस दवा का कोई साइड इफेक्ट नहीं होता।

Nano Biotechnoogy Use in BHU For Medicinal Quality of Plants